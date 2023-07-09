إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب زوجان وأطفالهما الخمسة، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو بداخلها أسرة مكونة من 7 أفراد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى.

ونقلت 3 سيارات تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من أحمد.ج.ا 35 سنة، أعمال حرة، مصاباً بجرح قطعي بالفم، وزوجته غادة.ر.م 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، والأطفال وهم فيروز 5 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالى 5 سم، ومريم 11 سنة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، كرمة 6 شهور مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وسندس 8 سنوات، و هاجر 3 سنوات، مصابين بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.