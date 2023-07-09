إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالدقهلية بسبب لعب الأطفال

الدقهلية - شريف الديب - محمد الحبشي

أصيب 7 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية؛ بسبب خلافات سابقة نتيجة لعب الأطفال منذ شهر تقريبا وتجددت مرة أخرى.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر بنشوب مشاجرة بمنطقة الكارته بقرية ميت الخولي مؤمن بالأسلحة البيضاء، وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى موقع البلاغ عقب تلقي البلاغ من أحد الأهالي.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين "محمود ا. ص" 30 سنة - عامل، و"مجدى ا. ص" 35 سنة - سائق شقيقين طرف أول، مصابين بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس والجسم وإصابة طرف ثانى "أحمد .م. ع" 55 سنة بجرح فى الرقبة من الخلف وفروة الرأس، وتم تحويله لإجراء عملية جراحية على الفور والحالة العامة مستقرة، وإصابة نجله كريم 23 سنة عامل كاوتش بجرح باليد والقدم اليسرى، وزوجته "كريمة .م. م" 47 سنة بجرح بالوجه، و"أمير. م. . ع" 21 سنة بجرح قطعى باليد اليسرى، و"محسن. م. ع" 50 سنة جرح باليد اليمنى.

وجار تلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.