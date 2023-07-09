اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا نتيجة كسر ماسورة غاز داخل شركة في الشيخ زايد

الأحد، 09 يوليو 2023 12:54 م
إصابة 12 شخصا نتيجة كسر ماسورة غاز داخل شركة في الشيخ زايد سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 12 شخصا باختناق وتسمم نتيجة كسر ماسورة غاز داخل مقر شركة فى الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والسيطرة على تسرب الغاز، وإصلاح الكسر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بتسرب غاز فى شركة تابعة لنطاق مدينة الشيخ زايد.
 
بإجراء التحريات تبين أن ماسورة غاز تعرضت للكسر داخل مقر شركة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا باختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.
 
تم الاستماع لأقوال المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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الشيخ زايد

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