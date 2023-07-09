اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى صحراوى أكتوبر

الأحد، 09 يوليو 2023 10:54 ص
إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى صحراوى أكتوبر سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
وفيما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
 
 
 

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