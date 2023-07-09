إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى صحراوى أكتوبر

أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .