إسبانيا شهدت 68 موجة حارة منذ 1975 وتوقعات بصيف أشد حرا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أصبحت موجات الحر ظاهرة متكررة بشكل متزايد في إسبانيا، وكان صيف عام 2022، بمتوسط درجة حرارة 24 درجة، هو الأشد حرارة منذ بداية السلسلة التاريخية عام 1961، وهو الذي سجل أكبر عدد من الأيام في موجات الحر، حيث بلغ مجموعها 41 يومًا، وفقًا لبيانات من وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (Aemet).

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك احتمالية بنسبة 60٪ أن تكون الأشهر من يوليو إلى سبتمبر 2023 أكثر دفئًا من المعتاد في شبه الجزيرة الأيبيرية، ورفع هذا الاحتمال إلى 70٪ في جزر الكناري وجزر البليار، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وتوقعت الوكالة، أن التحذير الخاص الأول لموجة الحر من ايميت هذا الصيف بين 25 و 28 يونيو وركز على جنوب غرب شبه الجزيرة، ومع ذلك، يشير ايميت إلى أن حلقة درجات الحرارة القصوى لم تلب أخيرًا المتطلبات التي حددتها وكالة الدولة لاعتبارها موجة حر.

وفقا لوكالة الأرصاد الجوية فإنه فى تقرير عن حالة المناخ فى إسبانيا، فإن موجة الحر ذات الامتداد الجغرافي الأكبر والشدة في السلسلة التاريخية - والثانية الأطول - حدثت في الصيف الماضي ، بين 9 و 26 يوليو 2022، واستمرت الموجة الحارة الثانية في صيف عام 2022 لمدة 18 يومًا ، وضربت 44 مقاطعة وقدمت درجة حرارة شاذة بلغت 4.5 درجة مئوية.

وبدأت الموجة الحارة الثالثة في صيف عام 2022 بعد ثلاثة أيام فقط واستمرت 16 مرة أخرى ، مما يجعلها ثالث أطول موجة مسجلة في إسبانيا منذ عام 1975 ، وفقًا لتقرير ايميت ، في نهاية الموسم ، تعرضت جميع مقاطعات إسبانيا باستثناء بونتيفيدرا لموجة حرارة واحدة على الأقل ، وفقًا لبيانات لايميت.

وأكد دومينيك روي ، رئيس قسم علوم البيانات في مؤسسة أبحاث المناخ (FIC) ، أن فترات الحرارة الشديدة في صيف عام 2022 هي معاينة "لما يُتوقع حدوثه ، في آخر المطاف ، في منتصف القرن، وسيكون الوضع الطبيعى الجديد لعقود قادمة.