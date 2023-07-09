إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالعياط

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم ب التنقيب عن الآثار في منطقة العياط.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار عقب ضبطهم في منطقة العياط، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، باشتراكهم في عملية الحفر مستخدمين أدوات أعدوها لعملية التنقيب.

وأضاف المتهمون أنهم استخدموا موتور لسحب المياه، بالإضافة إلى أدوات خاصة بالحفر والإنارة، وأنهم أحدثوا حفرة عميقة إلا أنهم لم يعثروا على أي آثار، وأشاروا إلى أنهم كانوا يواصلون عملية التنقيب، حتى تم القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لتشكيل لجنة ومعاينة مكان الحفر وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار في إحدى مناطق العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 6 أشخاص متورطين في عملية التنقيب، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.