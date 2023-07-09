إحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمعادى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادى، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأرشد المتهمون عن السيارات المسروقة، وتم التوصل لمالكيها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.