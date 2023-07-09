أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 234 ألفا و40 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ ش أ

أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 234 ألفا و40 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و78 دبابة و7 آلاف و964 من المركبات المدرعة و4 آلاف و366 من النظم المدفعية و668 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و413 من أنظمة الدفاع الجوى و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و929 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 628 من المعدات الخاصة و3 آلاف و685 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 800 عسكرى أوكرانى فى محاور مختلفة للقتال، مشيرة إلى إحباط 12 هجوما لقوات كييف على محاور دونيتسك وكرسلمان وسبتوفا .



وقالت الوزارة، فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم "، "إن القوات الروسية نجحت فى تصفية ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وإحباط محاولتين أوكرانيتين لإجراء استطلاع على محور زاباروجيا، وتم تدمير نحو 130 موقع تمركز لقوات كييف و8 مستودعات ذخيرة ووقود، بالإضافة إلى مخزن صواريخ هايمرز".