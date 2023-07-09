أزمة جديدة لـ "بى بى سى".. مذيع شهير يواجه مزاعم بالاستغلال الجنسى لمراهق

كتبت ـ ريم عبد الحميد

يواجه مذيعا شهيرا بهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، والذى لم يتم الكشف عن اسمه، اتهامات بدفع أموال لمراهق مقابل الحصول على صور فاضحة له. ونقلت صحيفة "ذا صن" عن والدة المراهق أن المذيع X دفع لابنها المراهق 35 ألف جنيه استرلينى مقابل الحصول على هذه الصور. وقالت بى بى سى إنها تتعامل مه هذه المزاعم بجدية.

وأشارت صحيفة ذا صن، إلى أن عائلة المراهق الذى لم يتم الكشف عن هويته قدمت شكوى إلى "بى بى سى" فى 19 مايو الماضى. وذكرت الأم أن ابنها البالغ من العمر الآن 20 عاما استخدم الأموال التي حصل عليها لتمويل تعاطيه للكوكايين، وتحدثت عن نجلها تحول من شاب سعيد الحظ إلى مدمن يبدو كالشبح خلال ثلاث سنوات فقط.

من جانبه، قال متحدث باسم بى بى سى إنهم يتعاملون مع أى ادعاءات بجدية كبيرة، ولديهم إجراءات للتعامل معها بشكل استباقى. كما تم الإعلان عن وقف ظهور المذيع المشهور على الهواء على الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة التليجراف، إن "بى بى سى" تواجه اتهامات بسوء التعامل مع التحقيق فى الأمر. وقالت النائبة كارولين دينيندج، التي تترأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان، إنها تشعر بالقلق من أن الهيئة استغرقت وقتا طويلا للغاية للتحقيق فى المزاعم، حيث استمر المذيع النجم فى مواصلة إرسال أموال إضافية إلى المراهق ومواصلة الظهور على الهواء.

بينما قالت بريتى باتل، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، إن استجابة بى بى سى تبعث على السخرية، ودعت إلى تحقيق كامل وشفاف، وأشارت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية التي يمولها دافعو رسوم الترخيص، قد أصبحت منظمة غير خاضعة للمساءلة.

وقالت تليجراف، إن مذيع بى بى سى قد يواجه اتهامات بالاستغلال الجنسى بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.

وأصدر عدد من مذيعى بي بى سى بيانات متتالية تنفى كونهم المذيع المقصود، ومن هؤلاء جارى لينكر وجيريمى فاين وريلان كلارك.