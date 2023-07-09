أخبار مصر.. الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" للابتدائية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الإبتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن منهج اكتشف "Discover" لطلاب الصفوف الابتدائية المقرر للعام الدراسي القادم2023/2024 كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مُشيرةً إلى أن منهج" Discover" يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لدى الطالب حيث يعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف و المهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير التعليم: لجنة خاصة لتصحيح إجابة أى طالب اعترف بالغش عبر مواقع التواصل

حرص الدكتور رضا حجازي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

"فيتش": استمرار زيادة السياح الوافدين لمصر بمتوسط نمو سنوى 5.4% حتى 2027

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية والذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19؛ حيث نما عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5% في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 مليون سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وتوقعت الوكالة زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

شرم الشيخ تستضيف غدا مؤتمرا إقليميا حول جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غد الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية لا سيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وذلك بحضور ممثلي 20 دولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

مصر للطيران تسير اليوم 25 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

تسير مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة، 11 رحلة من المدينة، 3 رحلات جدة / برج العرب، 2 رحلة المدينة/ الأقصر، رحلة جدة / باماكو، لعودة حجاج بعثة وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى، وقرعة القاهرة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وتضامن المؤسسة وسوهاج والأقصر وأسوان وقنا والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي. "السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات النوم إلى مطروح أيام السبت والإثنين والأربعاء تشغل هيئة السكة الحديد السبت القادم، قطار 1773 / 772 ( النوم ) ما بين القاهرة / مرسي مطروح ، بتركيب 8 عربات نوم، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً، على أن يتم التشغيل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ). "التموين" تعلن طرح مكرونة على البطاقات بسعر 6.5 جنيه.. وسلع بأسعار مخفضة تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

التعليم: ضبط طالب الثانوى صاحب الفيديو المتداول على فيسبوك أثناء امتحان الإنجليزى