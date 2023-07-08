727 مشروعا خدميا خلال 5 سنوات و949 آخرين ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

يومي يبدأ من الفجر، قبل ما الذهاب الى المكتب اجري جولة مفاجئة لقرية، لمتابعة الخدمات بالوحدة الصحية والمدارس المخابز الإشغالات، لا أقبل التهاون مع أي تقصير،و استمع لشكاوى المواطنين بحرص واهتمام.

هكذا بدا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حواره لـ "اليوم السابع"، موضحا أنه منذ بداية العام، أجري 150 جولة مفاجئة، لمتابعة مستوي الخدمات كتوفير الرعاية الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأدوية والأمصال، حالة النظافة ورصف الشوارع بالانترلوك أعمال التطوير كذلك متابعة نسب المشروعات التنموية والخدمية علي أرض الواقع لسرعة حل أي عقبات، فضلا عن متابعة يوميا لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكد أنه أحال 819 موظفا وعاملا بالمنشآت الخدمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم، وتلبية العديد من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أنه حريص على التصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، يوميا حملات بكل مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين وشرطة التموين والطب البيطري والصحة، للمرور علي الأسواق ومحال التجارية والمخابز البلدية، فتحرر 6 آلاف 837 مخالفة تموينية الأنشطة التجارية و 11 ألفا 128 للمخابز، كما تمت مصادرة 913 طنا قمح و 62 طن دقيق وسكر قبل تهريبه لسوق السوداء وأطنان من السلع الغذائية الأخرى، خلال 6 اشهر، ذلك بالإضافة إلى اللجان الرقابية التي تشنها الرقابة الإدارية بالتعاون الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتفتيش علي الأسواق ومنشآت الخدمية والصحية ولمحاربة الفساد وضبط الأسواق، والكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما يوجد بكل مركز ومدينة معرض لتوفير السلع وشوارد لحوم بسعر منخفض، وتعاقدنا مع السلاسل التجارية الكبيرة لتوفير السلع بسعر أقل.

و تم زيادة أعداد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، ضمن جهود الدولة لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية لأهلينا، حيث بلغ عددهم 225 ألفا 226 مواطنا، مقسمين 127 الف393 مستفيدا معاش تكافل، 97 الف833 كرامة، بالإضافة إلى التعاون بين مديرية التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني، لتلبية احتياجاتها.

وقال الدكتور ممدوح غراب ، إنه المحافظة شهدت نهضة تنموية خلال السنوات الماضية، ففي غضون خمس سنوات، دخل الخدمة 727 مشروعا بتكلفة 13.1 مليارا في كل القطاعات من أبرزها محطة مياه الشرب بابوكبير، محطات معالجة الصرف الصحي بقنتير والصوالح. أزواج طرق مثل طريق الزقازيق/ السنبلاوين وكابري علوية منها شرويدة والعصلوجي ومدارس، مضيفا أنه العمل جار علي قدم وساق في 320 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 20 مليار جنيه في جميع القطاعات محطات الصرف الصحي والشرب وطرق والمدارس ولوحات كهرباءو مراكز شباب، ذلك بكل المراكز والمدن، التي معظمها سيدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة، والتي من أبرزها التشغيل التجريبي لنفق عرابي أهم مشروعات المنفذة لحل أزمة المرور بالزقازيق خلال يوليو الجاري، وافتتاحه الرسمي في سبتمبر المقبل ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، بتكلفة 240 مليون جنيه، وعدد من المحاور المرورية منها محور طريق ابوحاكم لربط بلبيس بالزقازيق، وكذلك توسعة محطة معالجة الصرف الصحي العصلوجي بتكلفة400 مليون جنيه بطاقة استيعابية 92 ألفا م3/ يوم، التي ستحل مشكلة الصرف في قرى وضواحي مركز الزقازيق.

وعن مبادرة حياة كريمة المنفذة بمركز الحسينية، أشار إلى أنه يتم تنفيذ 949 مشروعا في مختلف القطاعات بلغت نسبة التنفيذ الكلية 81 %.

وادارف انه جارى الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن أضخم سكني تنموي ينفذ علي بالمحافظة، يستهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مقسم إلى منطقة كفر الحمام على مساحة 83 فدانا يشمل إنشاء 75 عمارة للإسكان الاجتماعي تضم حوالي 6000 وحدة سكنية مزودة بكافة المرافق والخدمات، وبمنطقه الحريري على مساحة 20 فدانا، يشمل 50 عمارة يضم 1800 وحدة سكنية بمساحة 125 م2 .

وعن التصدي لمخالفات البناء، أكد أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، رصدت 106 آلاف 438 متغيرا منهم 90 ألفا 532 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 100 ألف 42 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.2 % وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما بلغ إجمالي طلبات التصالح، المقدمة من المواطنين 248 ألفا 636 وعدد الطلبات المنتهية 18 ألفا 255 وبلغ عدد الطلبات غير المستوفاة من المواطنين 156 ألفا 109 طلبات، وعدد الطلبات خارج نطاق التصالح 66 ألفا 438، وعدد الطلبات التي لم يتم التصالح عليها طبقا للمادة (8) بلغ 23099 طلبا

كما استعرض جهود المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، بلغ الطلبات المقدمة بلغ 4241 طلب وتم انهاء 1004 طلب وإرسال 3564 طلب للجامعة لاتخاذ الاجراءات اللازمه.



الجولات



المحافظ خلال حديثه لليوم السابع (1)



المحافظ خلال حديثه لليوم السابع (2)



جانب من الجولات (1)



جانب من الجولات (2)



جانب من الجولات (3)



جولات المحافظ (1)



جولات المحافظ (2)



جولات المحافظ (3)



جولات المحافظ (4)



