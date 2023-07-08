وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن بسكتة قلبية

توفى القبطان حسام زيدان، أحد ربابنة هيئة قناة السويس جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها خلال تواجده فى إجازة بمنزله.

وعانى القبطان حسام زيدان من أزمة قليلة خلال وجوده فى منزله قبل يومين نقل على إثرها إلى المستشفى فى محافظة المنوفية إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وشارك القبطان حسام زيدان، فى عملية تعويم السفينة أيفرجيفن خلال شحوطها فى القطاع الجنوبى لقناة السويس قبل عامين تقريبًا، وعمل زيدان على القاطرة بركة 1 وهى أحد أكبر قاطرات هيئة قناة السويس التى تعمل على مصاحبة كبرى السفن خلال رحلات عبورها من المجرى الملاحى للقناة.

ونشر زيدان صور مختلفة له علب متن القاطرة بركة 1 بعد انتهاء عملية التعويم قال خلالها "لحظات وأيام لاتنسى، بدأت بهم كبير وانتهت بفرحة كبيرة الحمد لله دائما وأبداً".