أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية ، إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية وهم الدكتورة كريمة يوسف جهاز هضمى ومناظير والدكتور أنور شفيع اشعه والدكتور إسلام محمد عظام، والدكتور حامد عبد الرازق والدكتور محمد عادل جراحه مخ واعصاب والدكتور أحمد عباس والدكتور أسامة صابر جراحة قلب وصدر، والدكتور عمرو توفيق والدكتورة داليا حمودة طب الاورام، والدكتور أحمد مصباح جراحة عامة والدكتور محمد عادل والدكتور عادل كمال رمد والدكتور محمود السيد تجميل والدكتور حلمى حافظ تخدير والدكتور على محمد خليل استشارى قلب معهد القلب القومى، والدكتور أحمد السيد الدسوقى استشارى قلب معهد القلب القومى، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

أشارت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، إلى أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.