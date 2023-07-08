وصول آخر فوج من حجاج الجمعيات لمحافظة الشرقية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

وصل محافظة الشرقية، آخر فوج من حجاج الجمعيات من أبناء المحافظة، وعددهم الإجمالي 180 حاجا، واستقبل ياسر سمير مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة، بعد أن مَن الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، مكبرين ومهللين، فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بعودتهن بالسلامة لأرض الوطن.

كانت إدارة الجمعيات بمديرية التضامن أعلنت فوز 180 حاجا، من المرشحين من الجمعيات الأهلية لحج العام 1444هجرية 2023 ميلادية، الذين انطبق عليهم الشروط أهمها من لم يسبق له الحج نهائيا وأن لا يتجاوز سن الـ65 عاما مع إحضار خطاب رسمى بخلوه من كافة الأمراض المعدية والجلدية والفيروسية.

حيث سبق وأن تقدموا من خلال الموقع الإلكترونى الموحد فى الفترة من 20/3/2023 حتى 3/28/ 2023

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بإجراء القرعة الإلكترونية، وأعلنت النتيجة وزيرة التضامن يوم 4 يونيو الماضي، بإعلان نتيجة محافظة الشرقية وتم تنفيذ مستوى الثانى بتكلفة 186 ألفا 500 جنيه شاملة سعر تذكرة الطيران.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بحجز عدد أربع أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى للذهاب والعودة لمطار القاهره بواقع 45 حاجا مشرفا لأداء مناسك الحج لهذا العام.