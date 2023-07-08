وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة المنوفية

كتبت هبة السيد

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، عددا من المشروعات التكنولوجية في قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية اليوم السبت، تتضمن 3 مراكز للخدمات البريدية وسنترالات ومركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بجامعة المنوفية.

يأتي ذلك فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى.

وتم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، وإنشاء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برج محمول جديد، وتطوير 576 برج محمول.