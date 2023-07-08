اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 07:00 ص
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هل يحق للعامل الأجنبي الاشتراك في خدمة التأمينات؟.. اعرف التفاصيل

السبت، 08 يوليو 2023 07:00 ص
هل يحق للعامل الأجنبي الاشتراك في خدمة التأمينات؟.. اعرف التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القانون ألزم  صاحب العمل بالتأمين علي العمالة الأجنبية لديه طالما الأجنبي خاضع لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكترونية كيفية خطوات التقديم للخدمة  بأن يتقدم العامل باستمارة  "س1"  من أصل وصورتين يدوياً أو عن طريق البريد المسجل "مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة إن أمكن " خلال 3 أشهر من التحاقه بالعمل بالمنشأة .

 

وتعد من مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أنه ضم العديد من الفئات للتأمين الاجتماعي، ومن بينها العمالة غير المنتظمة.

ويشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

 

 

 

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

 

 

 

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

 

 

 

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

 

 

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

 

 

 

- صورة بطاقة الرقم القومي.

 

 

 

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

 

 

 

- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

 

 

 

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

 

 

 

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

 

 

 

 

 

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

 

 

 

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

 

 

 

- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

 

 

 

- عمال التراحيل.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

 المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

 صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

 

 

 

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة


التأمينات

قانون التأمينات والمعاشات

التأمينات للعامل الأجنبي



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