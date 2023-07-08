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هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية تيبازة الجزائرية

السبت، 08 يوليو 2023 11:03 ص
هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية تيبازة الجزائرية ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام جزائرية، إن زلزالا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر هز ولاية تيبازة.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 8 كم شمال حجرة النص ، بولاية تيبازة.

ومنذ أكثر من أسبوع ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر، على عمق 10  كيلومترات تحت سطح الأرض.

حينها قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال الجزائر ضربت شمال الجزائر، وقعت على مسافة 40 كيلومتر جنوب غرب بجاية  الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

 

 

 


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