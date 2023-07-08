اليوم السابع
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نقيب الموسيقيين: مهرجان العلمين تنظمه أكبر شركات ويستهدف مليون زائر

السبت، 08 يوليو 2023 09:37 م
نقيب الموسيقيين: مهرجان العلمين تنظمه أكبر شركات ويستهدف مليون زائر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
محمد شعلان

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أعرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعضو مجلس امناء مهرجان العلمين، عن سعادته باستعدادات انطلاق مهرجان العلمين المقرر إنطلاقه خلال أيام، قائلا: "العلمين أصبحت من أهم المدن السياحية على مستوى الشرق الأوسط وتتوافر فيها كافة الخدمات بأعلى المعايير الدولية.

 
وأشار مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، على قناة دي ام سي، اليوم الأحد، إلى أنه تجري الأعمال التحضيرية بشكل كبير لانطلاق المهرجان، مؤكدا أن المهرجان تنظمه اكبر شركات التنظيم للحفلات في مصر ويستهدف مليون زائر سياحي.
 
وتابع: "اتوقع من خلال الأعمال التحضيرية لمهرجان العلمين الجديدة أن تتعدى نسبة الحضور ال2 و3 مليون مشارك".

مصطفى كامل

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