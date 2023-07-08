اليوم السابع
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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنعى وفاة الطالبة رحمة سامى

السبت، 08 يوليو 2023 01:14 م
منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنعى وفاة الطالبة رحمة سامى إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نعت منطقة الإسماعيلية الأزهرية وفاة طالبة بأحد معاهد الإسماعيلية قائلة: فقدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية واحدة من طالبات المعاهد الأزهرية وهى الطالبة  رحمه سامى محمد إبراهيم حسن المنقولة للصف الأول الثانوى بمعهد فتيات عين غصين الإعدادى الثانوى إثر صعق تيار كهربائى وشيعت جنازتها امس الجمعة وسط حشد كبير من أهالى القرية وزميلاتها عقب صلاة العصر".
 
وقام اليوم وفد كبير من قيادات المنطقة الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد بيومى مدير عام المنطقة لأداء واجب العزاء، وتتقدم الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد بيومى المدير العام للمنطقة وجميع العاملين بالديوان العام للمنطقة ومديرى المراحل التعليمية والادارات المعنية والتعليمية وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية بخالص العزاء لأسرة الفقيدة.

الاسماعيلية

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محافظة الاسماعيلية

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