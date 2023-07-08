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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 33 رحلة طيران دولية أوروبية

السبت، 08 يوليو 2023 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 33 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية اوربية، يتم تسهيل الاجراءات لمن على متنها من سياح ونقلهم الى مقر اقامتهم فى مرسى علم للاستمتاع باجازاتهم . 
 
وتبين من كشوف رحلات اليوم السبت أنه من المقرر أن يستقبل المطار 33 رحلة بينهم رحلة من سلوفاكيا، 9 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا واخرى من هولندا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة داخلية، ورحلة من لكسمبورج.
 
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الاسبوع الجارى، بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبل 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على السياح فور وصولهم الى ارض المهبط . 
 
وتبين من جداول التشغيل الاسبوعية أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الاسبوع المقبل، وان اغلب الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة اوربية بينها التشيك وبولندا والمانيا وايطاليا وغيرها من الدول الاوربية . 
 

 

 


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