مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 33 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 33 رحلة طيران دولية اوربية، يتم تسهيل الاجراءات لمن على متنها من سياح ونقلهم الى مقر اقامتهم فى مرسى علم للاستمتاع باجازاتهم .

وتبين من كشوف رحلات اليوم السبت أنه من المقرر أن يستقبل المطار 33 رحلة بينهم رحلة من سلوفاكيا، 9 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من بلجيكا واخرى من هولندا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة داخلية، ورحلة من لكسمبورج.