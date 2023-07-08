اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 09:50 م
أكرم القصاص
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مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها فى حقل جنوب كاليفورنيا

السبت، 08 يوليو 2023 09:28 م
مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها فى حقل جنوب كاليفورنيا تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

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لقى ستة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها فى حقل بجنوب كاليفورنيا صباح اليوم السبت، بحسب "روسيا اليوم".

وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيجاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.


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