اليوم السابع
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مصرع طفل صدمه أتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة في الغردقة

السبت، 08 يوليو 2023 11:09 م
مصرع طفل صدمه أتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة في الغردقة جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى طفل مصرعه، مساء اليوم السبت، بعد أن صدمه أتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة بالغردقة، تم نقل جثة الطفل لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفل يدعى " رضا ا ح" فى منتصف العقد الثانى من العمر،  صدمه اتوبيس نقل ركاب وسط مدينة الغردقة. 
 
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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