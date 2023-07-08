مصرع طفل سقط أسفل عجلات سيارة نقل أمام محل سكنه ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلى بالمخ، جراء سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء سيرها بمحل سكنه بقرية دملو دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة وأهلية الطفل المتوفى.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بمصرع طفل إثر سقوطه أسفل عجلات سيارة نقل أثناء سيرها بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل "شمس ب ا"، 3 سنوات، إثر إصابته بنزيف داخلى بالمخ، حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات سيارة نقل كانت تسير بمنطقة محل سكنه بقرية دملو دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة وأهلية الطفل المتوفى، وضبط قائد السيارة.