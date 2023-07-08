مصرع ربة منزل بطلق ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية صنافير دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث أصيبت بطلق ناري أودى بحياتها، جرى نقل المصابة لمستشفى قليوب والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليها، وطلبت تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، وسرعة ضبط المتهمين، وسؤال شهود العيان.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بمصرع ربة منزل تدعى "أ خ ا"، 29 عاما، على يد أحد جيرانها في منطقة صنافير، التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم.

وعلى الفور، انتقل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومأمور المركز، وتم السيطرة على الموقف، وجاري ضبط المتهمين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.