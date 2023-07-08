محافظ كفر الشيخ يشدد على منع التعديات على الأراضي الزراعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين على الأراضي الزراعية، كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، والقروية، بالعمل على ضبط أي تعديات والتعامل الفوري معها، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضي الزراعية، ومجابهتها بجميع الطرق القانونية، والعمل على القضاء عليها في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية من التناقص.

وعقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً مع جميع القيادات التنفيذية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بمقر الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن التعديات على الأراضي الزراعية من أخطر المشاكلات، ويجب العمل على القضاء عليها، حتى لا تضيع الأرض الزراعية، وما ينتج عنها من أزمة في المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها جميعا.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أنه يجب على كل مسئول اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة فيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة لأصحاب التعديات على الأراضي الزراعية، وهو الحائز أو المنتفع الأساسي للأرض، وسرعة التنسيق مع جميع الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بالحصول على أسماء جميع المنتفعين بحدودها للأحوزة الزراعية، وتحديد مكان التعدي بكل دقة.

وردا عن ضعف وانقطاع المياه، أكد المهندس صلاح مكرم، رئيس قطاع مياه الشرب بكفر الشيخ، أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لوصول المياه لجميع القرى، بما في ذلك لحي شرق وغرب كفر الشيخ، مضيفاً بالتعاون الكامل مع شركة المياه لضبط جميع المغاسل العشوائية التي تستخدم مياه الشرب في أعمال غسيل السيارات بالمخالفات القانونية، والتي تعمل بدون عدادات للمياه.

ووجه المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات، وعدم التأخير في عمل المحاضر للمنتفع الحقيقي، صاحب التعدي والمخالف للقانون، حتى يتم توقيع العقوبة القانونية للمخالف صاحب الحيازة الزراعية الحقيقي، وليس شخص آخر، وتحرير المحاضر اللازمة وقرارات الإزالة حتى يتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين والمتعديين، وتطبيق نص القانون عليهم بالعقوبة و الغرامة المبينة بالقانون، وعدم الوقوع في المسائلة القانونية لرئيس القرية، وشرح مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ بشرح كافة الإجراءات اللازمة التي تتخذ مع جميع التعديات على الأراضي الزراعية.



الحضور في الاجتماع



السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ يوجه بمنع التعديات على الاراضي الزراعية