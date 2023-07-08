محافظ المنوفية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتب بريد قويسنا الجديد لتقديم الخدمات

افتتح اليوم السبت، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد قويسنا الجديد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى الاستراتيجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة ومميكنة، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات.

وأزاح المحافظ والوزير الستار عن اللوحة التذكارية لمكتب بريد قويسنا والذى تم تصميمه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتطورة ويقام على مساحة 100م والمكون من ثلاث طوابق لخدمة المواطنين، وتفقد الوزير والمحافظ انتظام سير منظومة العمل بالأقسام المتنوعة ومستوى تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمعا إلى شرح تفصيلى للخدمات التى يقدمها المكتب البريدى للجمهور والتى تضم خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة ومنها صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، البريد السريع، وخدمات التوفير البريدية وغيرها.

وخلال الجولة أشاد محافظ المنوفية بالجهود التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها فضلاً عن دعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة وحرصها على تدريب قدرات العاملين بتلك المكاتب بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تطبيق أحدث آليات النظم الالكترونية المتطورة لتقديم العديد من الخدمات المميكنة فى مختلف المجالات وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات وخلق مجتمع رقمى آمن.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن أعمال التطوير التى تشهدها مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تأتى فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مختلف القطاعات البريدية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن مراكز الخدمات البريدية المتكاملة تعد واجهة لتلبية احتياجات المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية بسهولة ويسر فى كل مكان تنفيذاً لخطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى.