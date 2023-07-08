اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 08:11 م
أكرم القصاص
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة

السبت، 08 يوليو 2023 07:58 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات داخل مدينة المحلة، إلى جانب أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة. 
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ عدد من شوارع المحلة، حيث تابع انتشار فرق عمل حي أول وثان المحلة من أجل رفع المخلفات والإشغالات،كما تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البحر وميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (1)
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (1)

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (2)
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (2)

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (3)
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير والنظافة بالمحلة (3)

 


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