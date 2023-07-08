محافظة أسوان تستعد لإزالة 836 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، توجيهاته لمسئولى الجهات التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن ، للإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ21 ، والتى بدأت اليوم السبت 8 يوليو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه مستهدف إزالة عدد 1117 حالة تعدى خلال المرحلة الثالثة حيث تم إزالة 500 حالة تعدى منها خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك قبل إنطلاق فعاليات هذه المرحلة ، ومتبقى 836 حالة تعدى ، منها 792 حالة تعدى مبانى ، و 44 حالة تعدى على أراضى زراعية.

وأشار، إلى أن محافظة أسوان حققت خلال المرحلتين الأولى والثانية نتائج على الأرض حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعدى بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألف و 354 م2 ، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التى قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الرى والزراعة والسكك الحديدية.