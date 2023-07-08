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كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

السبت، 08 يوليو 2023 05:00 ص
كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة الخاصة بالحماية من الاجهاد الحرارى وضربات الشمس .
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان تمثلت هذة النصائح فى النقاط التالية:-
 
١- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة
 
٢-  ارتدى ملابس قطنية خفيفة
 
٣- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي
 
٤- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة .
 
٥-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً ) .
 
٦-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء 
 
٧-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ 
 
٨- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار
 
٩-  عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة
 
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

 


الصحة

ضربة الشمس

الاجهاد الحرارى



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