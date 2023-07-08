كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة الخاصة بالحماية من الاجهاد الحرارى وضربات الشمس .

وبحسب وزارة الصحة والسكان تمثلت هذة النصائح فى النقاط التالية:-

١- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

٢- ارتدى ملابس قطنية خفيفة

٣- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي

٤- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة .

٥-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً ) .

٦-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

٧-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

٨- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

٩- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة