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قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز ببا ببنى سويف.. تعرف على التفاصيل

السبت، 08 يوليو 2023 08:00 ص
قطع مياه الشرب عن بعض قرى مركز ببا ببنى سويف.. تعرف على التفاصيل قطع المياه - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت  شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، ضعف وانقطاع المياه اليوم السبت عن مجلس قروي " هليه، صغط راشين،قمبش، سدس" بمركز ببا من  الساعة 9  صباحاً وحتي الساعة 4 مساء، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خط قطر 450 مم بلاستيك بمركز ببا .
 
وإذ تعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.
 
 
 


 

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