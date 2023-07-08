ضبط لصوص الهواتف المحمولة والأسلاك والعدادات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول) مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان وإتهماه بالسرقة .

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (عدد 2 عداد مياه ، 2 شاسيه عداد مياه) وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبه ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة.