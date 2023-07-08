اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 10:14 ص
أكرم القصاص
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شؤون الحرمين تطلق مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل

السبت، 08 يوليو 2023 09:14 ص
شؤون الحرمين تطلق مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة برايل حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف - مبادرة "مبصرون" لتوزيع المصحف الشريف المطبوع بلغة (برايل) على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
 
وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف سعد الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أن المبادرة تعد إحدى أهم البرامج التي تنفذها الإدارة لفئة المكفوفين من ضيوف الرحمن؛ من أجل إعانتهم على تلاوة القرآن الكريم.
 
وأشار الندوي إلى أن الإدارة ستواصل إهداءات المصاحف بجميع أنواعها لضيوف الرحمن؛ رغبة في تقديم أرقى الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.
 
وفي سياق متصل، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائية بالوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية، مسابقة للقاصدات بعنوان "أمة وسطا"، بمقر معرض إثراء وشرف؛ المقام بالتوسعة السعودية الثالثة، لإثراء الجانب المعرفي، من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطريقة تفاعلية عبر الأجهزة الذكية لإيصال الرسالة العالمية لبلاد الحرمين الشريفين، كما أنه سيتم تقديم الهدايا على القاصدات بعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة عبر الشاشة فور انتهاء المسابقة.

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