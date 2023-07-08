اليوم السابع
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بسبب تقاريرها المضللة..

سوريا تلغى اعتماد قناة "بى بى سى" على أراضيها

السبت، 08 يوليو 2023 09:14 م
سوريا تلغى اعتماد قناة "بى بى سى" على أراضيها بى بى سى
كتب محمد جمال

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وقالت الوزارة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".
 
وأضاف البيان أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".
 
وتابعت فى البيان أنها "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

بى بى سى

سوريا

BBC

دمشق

الإعلام السورية



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