اليوم السابع
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سقوط تاجر الإستروكس قبل ترويجه المخدر فى الجيزة

السبت، 08 يوليو 2023 12:00 ص
سقوط تاجر الإستروكس قبل ترويجه المخدر فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط عاطل في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر الإستروكس بين عملائه، وكشف المتهم عم اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتنقله بين عدة مناطق في الجيزة، لترويجها بين عملائه.
 
تم رصد تحركات المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الإستروكس

امن الجيزة

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