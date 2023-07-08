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زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفجيرة الإماراتية

السبت، 08 يوليو 2023 10:48 ص
زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفجيرة الإماراتية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، إن زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب إمارة الفجيرة، وتحديدا في منطقة ضدنا.

من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم بالإمارات، صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة بالغبار شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.. ويكون الموج في

الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 10:50 و الجزر الثاني عند الساعة 22:39.

أما في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

 

 

 

 

 


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