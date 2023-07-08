رياضة كفر الشيخ: أسماء أبو حليمة لاعبة منتخب مصر سابع عالم فى الكاراتيه بكرواتيا

كفر الشيخ - محمد سليمان

خاض منتخب مصر الوطنى للكاراتيه للشباب والناشئين والأشبال بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا ولعبت ضمن صفوفه اللاعبة أسماء أبو حليمة بطل الكاراتيه محققة المركز السابع على العالم، وهى لاعبة نادى ناصر التابع لإدارة شباب فوة بكفر الشيخ، وحقق المنتخب الوطني خلال البطولة 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبة أسماء أبو حليمة إنضمت لمنتخب مصر منذ عامين برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خاضت مواجهات الدورى "بالدور الأول" تفوقت فيه على منافسيها من دول "ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفانيا" كما تغلبت "بالدور الثاني" على لاعبات " إسبانيا، إيطاليا، أوكرانيا، فرنسا" وصعدت إلى "الدور الثالث" الذى ضم أبطال دول "كرواتيا و البرتغال و فرنسا " وانتهى بحصولها على المركز التاسع على العالم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعبة ينتظرها في منتصف يوليو الجاري تصفيات المنتخب، التى تعقد على ملاعب ستاد القاهرة، الذى يختار من بين المرشحين ممثلى مصر في البطولة الأفريقية للناشئين بالمغرب الشقيق فى منتصف أغسطس المقبل وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ودعم المسؤولين بنادى ناصر بفوة، ترأس البعثة المصرية الكابتن محمد الدهراوى رئيس الإتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولى، الذى أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في أولى المشاركات الدولية لهم.