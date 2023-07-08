رئيس جامعة طنطا: تحقيق نمو فى جميع القطاعات بالجامعة بنسبة 207.7% خلال 3 سنوات

الغربية مصطفى عادل

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أنه قد تم تنفيذ 85 % من مشروع الجامعة الرقمية من خلال تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الادارية والمالية والمعرفية في ديسمبر 2022، تحت اسم "قياس مؤشراء الآداء المؤسسي"، وتحديد 293 مؤشر لقياس آداء كافة قطاعات وإدارات ومستشفيات الجامعة.

وأوضح أنه تم تحقيق نمو في كافة قطاعات الجامعة بنحو 207.7% خلال السنوات الثلاث السابقة طبقا لمنصة قياس آداء الجامعة المستحدثة لقياس تطور الأداء الجامعي لكل مؤشر بمعايير موضوعية ورقمية وغير خاضع للتدخل البشري فضلا عن الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى التدريب وإجراء الاختبارات على التحول الرقمى بإجمالى 12823 متدرب بتاريخ 9 مارس 2023 و أكثر من 4146 منذ يناير 2023 حتى مايو 2023.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ خطوات واسعة فى تنفيذ آليات تحقيق الحوكمة الإدارية من خلال تطبيق نموذج الإدارة بالأهداف ومنظومات اختيار المتميزين وتقييمهم بكل شفافية وعدالة ونزاهة وإدراج المنظومة المستحدثة مما ترتب عليه إدراج تجربة الجامعة في الحوكمة المؤسسية ضمن أفضل عشرة ابتكارات مؤسسية تمت خلال عام 2022 بجائزة مصر للتميز الحكومي التي أعلن عنها في مارس الماضى فضلا عن زيادة الآداء الوظيفي بنسبة 77.1% والرضا الوظيفي بنسبة 85% خلال 28 شهر، وتحقيق نسب إنجاز وتطوير تجاوزت 207.7% خلال ثلاث سنوات طبقا لمعايير الآداء لكافة قطاعات الجامعة.