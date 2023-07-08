دولاب مخدرات متحرك.. المعمل الكيميائى يحدد مصير 3 متهمين بحيازة الحشيش والاستروكس

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة السلام، بإرسال عينة من المضبوطات بحوزة 3 متهمين للمعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين الـ3 بتهمة حيازة نحو 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و3 كيلوجرامات من مخدر الاستروكس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.