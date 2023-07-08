خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والإدمان فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تهتم الدولة المصرية منذ فترة كبيرة بالشباب والمشاكل، التى تواجههم، وسلوكيات الشباب لضمان خروج اجيال تتحمل المسئولية، بعد أن أصبحت بعض الظواهر تمثل خكر على مجتمعنا، بعد أن أصبحت المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات أكبر من أي وقت مضى. يمكن أن يكون لتعاطي المخدرات ، سواء أكان قانونيًا أم غير قانوني ، عواقب صحية خطيرة وطويلة الأمد ، جسدية وعقلية. لا تقتصر مخاطر تعاطي المخدرات على المستخدم الفردي فحسب ، بل يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات على أسرهم وأصدقائهم والمجتمع ككل.

وقد اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على اتخاذ خطوات جاده بالمحافظة لإنقاذ الشباب من ذلك ، وتم استمرار تعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الادمان، و استكمال تنفيذ مبادرة "انت اقوي من المخدرات " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية، و أشار مختار الي انه يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن اثار التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه، وكذا الاسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثار المترتبه على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع..

وقد أكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت اعمال المبادرة بنطاق مركزي طلخا والمنصورة باشراف ومتابعة السادة رؤساء المركزين في كل منهما.

و قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، انه تم تنفيذ برنامج توعيه تثقيفيه بمدينة طلخا، وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس، وطريق المعاهدة وموقف بطرة اسفل كوبرى الجيش بمدينة طلخا باشراف ومشاركة بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الادمان، و هدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين،

وفي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع للتوعية اكبر حشد من المجتمع عن اضرار التدخين والادمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا حيث شارك في الحملة ماهر موسى مدير عام وحدة السكان ومدير شئون المرأة برئاسة المركز ومسئولي الوحدة المحلية بقرية نقيطة

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك متابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية، بهدف رفع الوعي بمخاطر ادمان وتعاطي وادمان المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع