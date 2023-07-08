حملة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ومنع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية التي تعوق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في اختناقات مرورية، ونقلهم إلى الأسواق المخصصة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لهم، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات، أسفرت عن إزالة كافة التعديات الواقعة على الطريق العام والأرصفة من قبل الباعة الجائلين والمقاهي والأسواق العشوائية وبروز المحال التجارية، بمنطقة الأباصيري وكورنيش النيل وبني سويف الجديدة؛ وذلك لتيسير حركة سير المارة من المواطنين والسيارات ووصولا إلى مظهر حضاري لائق لشوارع المدينة.

كما أشرف رئيس المدينة على إيقاف لأعمال بناء بدون ترخيص بأحد أبراج منطقة الأزهري، والتحفظ على معدات البناء، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال أعمال بناء مماثلة بقرية الكوم الأحمر، فيما تتواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بمناطق متفرقة بنطاق المركز.