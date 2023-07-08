حملات بيطريَّة مُكثَّفة بمراكز وأحياء الإسماعيلية للتأكد من جودة اللحوم والدواجن

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تحت إشراف وكيل وزارة الطب البيطري بحملة تفتيش على اللحوم والدواجن المذبوحة داخل وخارج المجازر الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة للمجازر والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

وخلال الحملات تم المرور على مجازر بنطاق أبوصوير، وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو هياكل دواجن بدون علامات وبيانات.

كما تم المرور على مجازر بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، أسفرت عن ضبط 7 كيلو لحم ضأن تم ذبحه خارج المجازر. أيضًا تم ضبط 51 كيلو لحم هندي مجرد يتم بيعه داخل محل الجزارة.

وعلى جانب آخر، تم ضبط 100كيلو شيش منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بحي ثان الإسماعيلية، وتم المرور على مجازر التل الكبير، وتم ضبط 48 كيلو لحم بقري تم ذبحه خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محضرين لذلك، كما تم ضبط 20 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضرين، وذلك بمركز ومدينة فايد، وضبط 36 كيلو مجزئات دواجن بدون علامات أو بيانات، و10 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محضرين.