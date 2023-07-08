حريق هائل يلتهم معرضا لبيع الأحذية بمصيف جمصة فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بجوار فندق آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما تعالت ألسنة النيران والدخان وسط حالة من الفزع بين المصطافين وهرع المواطنين في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.

كان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الحنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وصباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض.

جرى السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية وتحديد الأسباب وراء اندلاع النيران، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة والتي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.