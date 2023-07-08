اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 03:41 م
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حجاج الجمعيات المركزية يصلون اليوم من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة

السبت، 08 يوليو 2023 03:00 م
حجاج الجمعيات المركزية يصلون اليوم من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة حجاج
كتب مدحت وهبة

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يصل اليوم السبت العديد من  حجاج الجمعيات الأهلية المركزية التابعة لوزارة التضامن من الأراضى المقدسة بعد تأدية فريضة الحج.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

 

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران ، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.


التضامن

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