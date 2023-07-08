جنايات كفر الشيخ تؤجل النطق بالحكم في قضية قتل متهم لشقيقه التوأم

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، تأجيل قضية محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه التوأم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، ليوم الاثنين المقبل، الموافق 10 يوليو 2023، للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 جنايات كلي كفر الشيخ.

واستمعت المحكمة لشهادة أم الجاني والمجني عليه، خلال سير جلسة المحاكمة، وأمام القاضي انهارت الأم بالبكاء قائلة أنها حزينة وأنها فقدت أحد توائمها والاهر محبوس، وأنها مريضة، وأن نجلها المتهم لم يقصد قتل شقيقه، لأنهما كانا قريبان من بعضهما ولم يحمل أي منهما ضغينة للآخر، وأن القاتل تعرض لظلم شديد، وأنها تتهم زوجة المجني عليه والشاهدة الأولى أنها سبب المشاكل التي حدثت بين نجليها، كما أنها كانت تتعدى عليها بالسب والشتم بأبشع الألفاظ فكانت سبب الخلاف مع شقيق زوجها وتسبه وتتوعده بتلفيق الاتهامات.

كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، وأوضحت أن المتهم أقدم على تهديد شقيقه وتوعد له بالقتل قبل ارتكابه للواقعة، قائلة: هدده وقال هقتلك وهيتم عيالك، وأخذ حبة غلة وأموت نفسي.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهم، محمد فتحي بدير قائلا أنه لم يقتل شقيقه، وأن شقيقه" طلحه"، كان معاه سكين وضرب نفسه، وأن زوجة شقيقه السبب فيما حدث بينهما من خلاف، مضيفا أنها شوهت سمعة زوجته، وتلجأ لأعمال الدجل والسحر للإيقاع بينهما، وأنه هددته بأنها لن تجعله يعمر بيته، وأولادها يحصول على ورثة.

وأضاف أنه توجه لعتاب شقيقه، ليؤكد له أنه لن يستطيع الاستغناء عنه، وطلب منه أن يبعد زوجته عن زجتي، حتى لا يحدث خلاف بينهما، وفوجئ بدخوله شقته، وأحضر سكينا، وحاول ضربه، وأصابه في ذراعه، فتصدى له حتى جذب يده عنوة فاستقر السكين في صدره ، فحدثت له الإصابة التي أودت بحياته، وزوجة شقيقه تتهمه بأنه هو من طعن المجني عليه نظرًا لوجود مشاكل بينهم وله غرض تركه البيت.

وأوضح أن شقيقه الآخر صبحي فتحي بدير خميس، وشخص آخر يدعى محمود محمد شحاتة شاهدا كل شئ، فيما برر هروبه وقت حدوث الجريمة خوفًا من اتهامه بقتل شقيقه ففر بالهروب إلى مدينة المحلة للإقامة وبعد ذلك سوف يتوجه إلى كفر الشيخ لتسليم نفسه لكنه جرى ضبطه بمعرفة ضباط المحلة.

ونفى المتهم بقتل شقيقه خلال التحقيقات معه بحمله ثمة أي أسلحة فكان شقيقه المجني عليه هو من كان يحمل السلاح "سكين"، ولا يعلم عنه شيئًا نظرًا لحيازته شقيقه إياه، كما أنه لا يعلم الشخص الذي اتصل من هاتفه بالإسعاف لتلحق بشقيقه عندما أصيب بالسكين، كما نفى ما جاء في تحريات المباحث حول ارتكابه الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 من شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما أقدم المتهم ويبلغ من العمر 31 عاما على إنهاء حياة شقيقه التوأم طلحة، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بينهما بسبب خلافات الزوجات، حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقه أودت بحياته فور وصوله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من قرار إحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله بطعنة من السلاح الأبيض حوزته فيما وجه له اتهامًا آخرًا بإحراز سلاح أبيض "سكين" و المستخدم في ارتكاب الجريمة.



المتهم بقتل توأمه ينفسي ارتكابه للجريمة



رئيس المحكمة يناقش والدة المجني غليه



رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ



زوجة المجني عليه



محامي المتهم يتفي اتهام المجني عليه بقتل شقيقه



هيئة المحكمة