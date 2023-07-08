اليوم السابع
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تعرف على مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد بعد تشغيل القطار الجديد

السبت، 08 يوليو 2023 06:00 ص
تعرف على مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد بعد تشغيل القطار الجديد قطار تالجو- ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد، قطار جديد من فئة تالجو الاسباني، ويعد من القطارات الفاخرة، ليصل عدد قطارات تالجو العاملة على خطوط السكة الحديد حتى الان 6 قطارات من اجمالى 7 قطارات. 
 
وينشر اليوم السابع مواعيد قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد بعد اضافة القطار الجديد على خط القاهرة الإسكندرية والعكس. 
 
 
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
 
 
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
 
ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.
 
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
 
ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً. 
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً
 
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
 
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.
 

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قطارات السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

مواعيد القطارات



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