تحرير 2754 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز وضبط 2899 محضرا للأسواق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج من خلال تنفيذها لحملات تموينية بتعاون مشترك ما بين مديرية أمن سوهاج ومديريات والصحة الطب البيطرى والزراعة وجهاز حماية المستهلك وذلك منذ بداية شهر مايو 2023 وحتى نهايته حيث تم تحرير 2754 محضرا متنوعا لمخالفات المخابز،و325 محضرا متنوعا لضبط الأسواق بإجمالى محاضر للمخابز والمطاحن والأسواق 2899 محضرا، وتم ضبط 7.5 طن دقيق 4.5 طن رده و4 طن أسمده ، 1530 لتر سولار وبنزين و2323.914 طن قمح ما بين مضبوطات وتحفظ صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج أن ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد هدف القيادة السياسية في كل محافظات مصر، ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التي إتخذت حزمة من الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار والتأكد من وصول السلع للمواطن طبقا للأسعار المقررة وعدم المبالغة في الأسعار بالإضافة التأكد الدائم لتوافر السلع الأساسية وعدم إحتكارها بشكلا أو بأخر من اجل حماية المستهلك.

أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ "اليوم السابع"، أن هناك خطة للحملات التموينية على مستوى الإدارات بالمحافظة بمختلف المراكز تستهدف الأسواق من اجل ضبط الأسواق وتستهدف محلات الجزارة من أجل ضمان تقديم لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين بالإضافة إلى حملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج خبز جيد بتناسب مع الموصفات القياسية لرغيف الخبز وهناك حملات أيضا تم تنفيذها على العيادات والمعامل غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك العيادات.

وأكد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن من بين القضايا التموينية التى تم ضبطها من بينها 211 محضر عدم الإعلان عن الأسعار 20 محضر مجهولة المصدر، 30 محضر عدم حمل شهادة صحية، 25 محضر متنوع و12 محضر تلاعب تجار تموين 9 محاضر تلاعب بالحصص البترولية، و5 محاضر عدم صلاحية، و3 محاضر محل تجارى بدون ترخيص، و8 محضر بيع أزيد من التسعيرة، و2 محاضر غش تجارى بإجمالى 325 محضر كلها محاضر بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 2574 محضرا في مجال المحابز من بينها 463 محضرا نقص وزن لرغيف الخبز، 185 محضر عم إنتظام في التسجيل بالسجلات بالمخبز، 608 محضر عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، و260 محضر عدم إعطاء بون الصرف، 97 محضر توقف عن العمل بالمخبز، 28 محضرا غلق مخابز للمخالفة، 105 محضرا للتصرف في حصة الدقيق، 12 محضرا عدم وجود ميزان بالمخبز، 12 محضر تلاعب بالأرصدة ، 4 محاضر توقف ماكينة الصرف، ومحضرين متنوعين وتم تحرير محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار ومحال دون ترخيص وحيازة سلع محظور تداولها وعيادات غير مرخصة ومعامل تحاليل تم تشميع تلك العيادات والمعامل بالاشتراك مع مديرية الصحة.

وأشار وكيل وزير التموين أنه تم ضبط 7.5 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء، و10.5طن سكر، و840 علبة سجائر مجهولة المصدر، 40 كرتونة خل، و100 كرتونة شيكولاته، و120 كرتونة شبسى ، و200 كرتونة عصير مانجو بكل كرتونه 24 علبه و50 كرتونة زيت زنة الزجاجة 700 ملى و50 كرتونه سمنه بكل كرتونه 4 علب ، و100 كيس شيبسى كبير ، و200 كرتونة لوليتا، و300 باكت مياه، و200 باكت عصير مانجو، و150 باكت عصير جوافة، و36 باكو معسل و80 لفه مكرونه ، و12 لفة سكر

وأردف وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه في مجال الأسمدة والأعلاف تم ضبط 4 طن طن سماد،و4.5 طن رده و45 طن أقماح، وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 1530 لتر بنزين وسولار، وتم ضبط 2323.914 طن قمح ما بين مطبوطات وإقرارات تحفظ

وعلى جانبا أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى بضبط ومصادرة 1117 طن من الأقماح، وتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن وأنه من أبرز الضبطيات التي قامت بها المديرية خلال الفترة السابقة هي " ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023، بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر، مشيرا إلى ضبط 107 طن بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طن بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طن بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أي مخالفات .

وفى نهاية التصريحات أشار محمد إبراهيم وكيل وزار التموين أن المديرية مستمرة فى أعمال الحملات على كافة الإدارات لضبط الأسواق والحد من الغش التجارى وغش السلع وضمان تقديم منتج سليم يتوافق مع المواصفات القياسية المقررة.



جانب من القمح المضبوط بسوهاج (1)



جانب من القمح المضبوط بسوهاج (2)



جانب من القمح المضبوط بسوهاج (3)