تحريات لكشف هوية شاب صدمه قطار فى العياط

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأشارت التحريات إلى أنه شاب مجهول الهوية، خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ليلقى مصرعه في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص صدمه قطار في العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن قطارا صدم شابا مجهول الهوية، أثناء عبوره السكة الحديد، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.