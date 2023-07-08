تأجيل محاكمة متهمين بإنهاء حياة سائق توك توك فى الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة ، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بقرية القليوبية مركز دكرنس، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وذلك لجلسة الثاني من شهر أكتوبر المقبل لسماع المرافعة.

وتعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر الماضي، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمقتل سائق توكتوك بطعنات متفرقة على يد شخصين بقرية كفر أبو ناصر بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى أحمد محمد حامد البرعي، ويبلغ 23 عام، سائق توكتوك، ومقيم بمدينة دكرنس.

وتبين بالتحريات والفحص، أنه أثناء توجه المجني عليه لقرية كفر أبو ناصر لتوصيل سيدتين، تربص به المتهمان وهما السعيد ع.م، وعمه عادل م، مقيمان بالقرية، وسددا له عدة طعنات متفرقة بالجسم وفرا هاربين.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمين، وعرضهما علي النيابة العامة، والتي قررت إحالتهما لمحكمة جنايات المنصورة.