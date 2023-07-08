بيلاروسيا: لن نستخدم السلاح النووي الروسي إلا للدفاع عن النفس

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أعلن نائب وزير الدفاع البيلاروسي، ليونيد كاسينسكي، أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي الروسي المنشور على أراضيها إلا للدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن هذا سيحدث في حال تعرض بيلاروس لعدوان من قبل حلف "الناتو".



وقال كاسينسكي للصحفيين اليوم /السبت/ "لا يجب تحويل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بلادنا إلى قصة ترعب العالم".

وأضاف: "أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أعلن بوضوح أن مينسك لن تستخدم هذه الأسلحة الرهيبة بقوتها التدميرية إلا إذا تعرضت بيلاروس للعدوان".

وتابع نائب وزير الدفاع البيلاروسي: "لست دبلوماسيا بل عسكريا، وأقول إنه من الممكن استخدام هذا النوع من الأسلحة لصد عدوان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفي حال رأينا أن وجود دولة بيلاروس معرض للتهديد"، مؤكدا أنه كعسكري مستعد وبلا أدنى شك لاستخدام أي سلاح لحماية بلادي.

أ م ر/م و س/س.ع