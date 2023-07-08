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بدء فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية فى البحيرة.. اعرف التفاصيل

السبت، 08 يوليو 2023 11:28 ص
بدء فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية فى البحيرة.. اعرف التفاصيل يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارا من اليوم السبت  ولمدة خمسة عشر يوما حتى الثلاثاء الموافق 25/7/2023، مشيرا إلى تطبيق توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة والدبلومات الفنية.
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، أن القواعد المنظمة للتظلمات تضمنت ما يلي: 
 
أولاً: أن يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة. 
 
ثانيا: سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.
 
يذكر أن قرية سحالى التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة قد شهدت احتفالا حاشدا بمناسبة حصول الطالبة إسراء محمد بلتاجى  على المركز  الاول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية.
 
وقام أهالى القرية بالاحتفال بأبنة بلدتهم التى ارتدت طربوشا  بالمزمار والطبل البلدى وطافوا  بها شوارع قريتهم وسط حالة من الفرحة الغامرة.
 
وحصلت الطالبة إسراء محمد البلتاجى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعيه نظام 3 سنوات بمجموع 694 درجة بنسبة 99.14% تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة أبوحمص الثانوية الصناعيه بنات.
 

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